Открытие нового магазина STREET BEAT в ТРК “VEGAS” в Крокус Сити

В федеральной сети кроссовок и кед STREET BEAT пополнение. 21 февраля новый магазин открылся на станции метро Мякинино, в ТРК “VEGAS” Крокус Сити. Адрес: 66 км МКАД, Крокус Сити.

STREET BEAT — это мультибрендовые онлайн и оффлайн магазины с широким ассортиментом кроссовок и кед, в которых можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазине представлены такие спортивные и лайфстайл бренды, как Nike, Jordan, New Balance, ASICS, Vans, Converse, Puma, Stussy, New Era и другие. Помимо этого в магазине существует бонусная программа для постоянных клиентов.

Федеральная сеть STREET BEAT входит в группу Inventive Retail Group*, насчитывает уже 18 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.