Вход
ADV
Интересно
STREET BEAT (23)
Все сюжеты
ITK

Открытие нового магазина STREET BEAT в ТРК “VEGAS” в Крокус Сити

  • 120
  • 0
  • 22 Февраля 201720:32
Сюжеты: STREET BEAT

В федеральной сети кроссовок и кед STREET BEAT пополнение. 21 февраля новый магазин открылся на станции метро Мякинино, в ТРК “VEGAS” Крокус Сити. Адрес: 66 км МКАД, Крокус Сити.

STREET BEAT — это мультибрендовые онлайн и оффлайн магазины с широким ассортиментом кроссовок и кед, в которых можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазине представлены такие спортивные и лайфстайл бренды, как Nike, Jordan, New Balance, ASICS, Vans, Converse, Puma, Stussy, New Era и другие. Помимо этого в магазине существует бонусная программа для постоянных клиентов.

Федеральная сеть STREET BEAT входит в группу Inventive Retail Group*, насчитывает уже 18 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru