Открытие новых магазинов STREET BEAT в Москве

Федеральная сеть магазинов кроссовок и кед STREET BEAT представлена не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в 5 других городах России. Расширяя сеть в столице, В марте открылся два магазина: в ТРЦ Океания станции метро Славянский бульвар, по адресу Кутузовский проспект, 57 и новый магазин на станции метро Охотный ряд, который стал двенадцатым в Москве и двадцатым в России. В новом STREET BEAT будут представлены кроссовки последних коллекций, профильные средства по уходу за ними, мужская и женская одежда, а также аксессуары. Точный адрес: Манежная площадь, дом 1, строение 2, ТЦ Охотный Ряд.

“В новом году мы решили не останавливаться и открываем новый STREET BEAT в самом центре столицы – в Охотном Ряду на Манежной площади. Магазин будет удобен не только жителям столицы, но и иностранным туристам, а также тем, кто в Москве проездом”.

— Тихон Смыков, генеральный директор Inventive Retail Group

Федеральная сеть STREET BEAT входит в группу Inventive Retail Group*, насчитывает уже 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Познакомиться с ассортиментом магазина можно на сайте - http://street-beat.ru/