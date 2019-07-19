Открытие первой кухонной студии Askona

9 июля состоялось открытие дебютного магазина новой розничной сети «Askona Кухни» в Центре Дизайна и Интерьера «Экспострой на Нахимовском» для профессиональной аудитории – дизайнеров, декораторов и архитекторов.

Ведущим мероприятия стал Алексей Дорожкин – главный редактор интерьерного журнала Elle Decoration, член правления Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера. Во вступительной речи Алексей сделал обзор рынка кухонной мебели в России, отметил его динамичное развитие, одним из трендов которого являются коллаборации российских брендов с международными производствами и назвал новый кухонный бренд Askona «русскими кухнями с немецкой душой и технологиями».

Далее Алексей передал слово вице-президенту по розничному направлению Askona Life Group, Владимиру Корчагову.

Владимир презентовал философию бренда Askona, структуру ее дивизионов и новое направление – Askona Кухни. По словам Владимир Корчагова, стратегическая задача нового формата – занять не менее трети всего рынка, в том числе за счет создания уникального клиентского опыта при покупке кухни, предложив новый сервис и превзойдя ожидания клиентов.

Поскольку глобальная цель компании – повышение качества жизни потребителей за счет создания комплексного комфортного жизненного пространства, то, в ближайшее время рынок ждет еще два новых розничных направления: Askona Kids и Askona Home.

Подробнее о студии рассказала дизайнерам и архитекторам коммерческий директор товарного направления «Кухни» Елена Чернышова. Елена отметила такой развивающийся тренд рынка, как открытые кухни, их объединение с гостиными, а также перенос кухонного дизайна на другие жилые помещения, например, гардеробные или ванные комнаты.

Именно поэтому «Askona Кухни» предлагает множество функциональных решений, которые могут быть адаптированы к индивидуальным условиям, позволяя оптимально использовать пространство и создавать единую стилистическую меблировку квартиры.

Затем Елена Чернышова презентовала различные дизайнерские решения для кухонь немецкого производства – 72 варианта фасадов, 47 типов декора столешниц и 14 цветов корпуса, отличающиеся высоким качеством, эргономичностью и функциональностью, а также рассказала об удобной программе для создания дизайна кухонь в виде трехмерной графики.

Далее в формате паблик-ток дизайнеры и архитекторы задавали вопросы спикерам о качестве фурнитуры, разнице материалов, ценовой политике, особенностях немецкого производства, онлайн-заказах, складской программе, возможностях вариации размерного ряда и перспективах развития шоу-румов в Москве и регионах России.

Кстати, до конца 2019 года в Москве откроются еще 4 кухонных дизайн-студии, а в 2020 году формат будет тиражирован в регионы.

После презентационной части мероприятия гости посетили саму студию кухни, ознакомились с линейным рядом и смогли воочию убедиться в качестве и возможностях продукции.

Благодаря гибкой ценовой политике и широкому ассортименту, «Askona Кухни» – оптимальное решение для профессиональной аудитории. Это доказал интерес аудитории, ведь в качестве гостей посетили не только специалисты по комплектации и частные дизайнеры интерьеров, но и ведущие дизайнеры и архитекторы Москвы – Елена Крылова, Майк Шилов, Игорь Куркин, Диана Балашова и другие.