Открытие поп-ап магазина Deichmann

11 августа 2017 года ведущий европейский бренд обуви и аксессуаров DEICHMANN откроет первый поп-ап магазин в поддержку новой коллекции «Вика Дайнеко для DEICHMANN», созданной в сотрудничестве с российской звездой. Магазин будет работать вплоть до 31 августа и расположится на площади 50 квадратных метров в стеклянном мосту, соединяющем оба здания ТЦ МЕГА Белая Дача.

В пространстве поп-ап стора, каждый сантиметр которого проникнут именем и изображениями Вики Дайнеко, будет представлена новая коллекция «Вика Дайнеко для DEICHMANN», обыгрывающая ключевые тренды сезона осень-зима. Миниатюрным девушкам вроде самой Вики певица советует обратить внимание на вытягивающие силуэт ботфорты на плоской подошве из благородного темно-синего бархата, сапоги с акцентной молнией цвета «металлик», а также ботильоны на ребристой резиновой подошве с контрастной фурнитурой, тем более что последние позволяют с легкостью создавать всевозможные образы – от сдержанных до откровенно бунтарских.

Поп-ап стор «Вика Дайнеко для DEICHMANN» будет работать в ТЦ МЕГА Белая Дача ровно 3 недели – вплоть до самого конца лета.

ТЦ МЕГА Белая Дача, 1-й Покровский пр-д, 5, Котельники, Московская обл.