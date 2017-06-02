Открытие pop-up store ДВА МЯЧА

Кеды “ДВА МЯЧА” стали еще ближе. В этот раз каждый сможет почувствовать дух бренда за счет уникального пространства. Музей советских игровых автоматов, расположенный по адресу Кузнецкий мост 12, отлично передает атмосферу прошлых лет. В этом месте собраны работающие экспонаты, с помощью которых можно окунуться в прошедшую эпоху. “ДВА МЯЧА” органично дополнили концепцию музея.
Музей советских игровых автоматов - новая локация где можно приобрести продукцию бренда ДВА МЯЧА.
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