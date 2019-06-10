Открытие Pop-Up Store John Varvatos

6 июня в самом центре Москвы состоялось открытие Pop-Up бутика американского бренда мужской одежды премиум-класса John Varvatos. Pop-Up store расположился в исторически премиальном месте — Столешниковом переулке. Новое пространство стало продолжением мировой экспансии бренда, воплощая бунтарский дух и брутальную прямолинейность — качества, вдохновленные образом жизни основателя бренда, дизайнера Джона Варватоса. Гости бутика стали участниками светского коктейля, во время которого можно было познакомиться с основными линиями марки John Varvatos Collection и John Varvatos Star USA, капсульными коллекциями и всем представленным ассортиментом. Среди гостей мероприятия были Эмин Агаларов с женой Аленой Гавриловой, Максим Виторган, Валерия и Иосиф Пригожин, Павел Бобров, Алексей Боков, Михаил Зыгарь, Никита Кукушкин, Вадим Козерук, Даша Клюкина, Наташа Коган, Виктория Короткова, Фёдор Гамалея, Василиса Гусарова, Андрей Фомин, Денис Катаев, Давид Манукян, Тимур Соловьев, Микаэл Арамян, Оксана Бондаренко, Мария Кравцова, Алексей Сухарев, Юлия Квин, Юрий Аксюта, Константин Андрикопулос, Денис Клявер, Брэндон Стоун и многие другие. Интерьер Pop-Up store выполнен в концепции флагманского бутика в Нью-Йорке, символизирующей «мужскую» эстетику: идеальное место для шопинга столичных модников. Бутик расположен на 1-м этаже исторического здания по адресу: Столешников переулок, 9 строение 1.