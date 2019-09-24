27 сентября в пятницу состоится открытие шоурума Russian Fashion Roots. В новом сезоне в новом месте. На этот раз бренд, собравший коллекцию самых талантливых российских дизайнеров, меняет формат. В уютном шоуруме в Певческом переулке, дом 4 будет постоянно работать небольшой шоурум “для своих”.

Russian Fashion Roots теперь больше сосредоточен на онлайн продажах. Продукция тщательно отобранных российских дизайнеров уже сегодня можно приобрести на собственной площадке rfrshop.ru, а на wildberries и kupivip представлена одежда под собственным брендом Russian Fashion Roots.

Более 8 лет Russian Fashion Roots является синонимом хорошего вкуса и отменного качества. В 2013 открылся первый магазин RFR, где были представлены коллекции как

для базового гардероба, так и для особого случая. Russian Fashion Roots регулярно сотрудничает со стилистами и звездами в проектах fashion-съемок.

В день открытия 27 сентября гостей ждут скидки от 20 до 50%, презентация новой коллекции, розыгрыш подарков, бьюти-процедуры, шампанское и лёгкие закуски.

Место: Певческий пер., 4, подъезд 3, этаж 4, ориентир OneFiveStudio

Время: сбор гостей 18:00.