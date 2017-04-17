15 апреля состоялось торжественное открытие трехэтажного флагманского магазина Natura Siberica. В новом магазине представлены все направления косметики, также есть FRESH SPA и лаборатория по изучению растений.

Потребители ценят продукцию Natura Siberica за её натуральность, эффективность и доступность. Количество приверженцев марки возрастает с каждым годом. Недавно открылись магазины в Копенгагене (Дания), Токио (Япония) и Гонконге. Продукция пользуется популярностью в Англии, Германии, Франции, Китае и многих других странах.

FRESH SPA by Natura Siberica – это особое место, где ощущение гармонии и единения с природой будут сопровождать Вас на протяжении всего посещения нашего СПА-салона. Открывая двери, посетитель попадает на заповедную территорию Сибири, которая таит в себе множество загадок, таинственных обрядов и культурных традиций коренных народов. Команда специалистов компании несколько лет путешествовала по бескрайним просторам Сибири и собирала материалы, участвовала в обрядах, обучалась редким техникам массажа, перенимала знания Сибирских народов, отбирала самые лучшие и редкие компоненты для будущих СПА-процедур.

Natura Siberica имеет ряд международных наград, среди которых: Лучший бренд Cosmoprof 2012, Болонья, Италия в номинации «Зеленая косметика,. Лучший органический продукт для мам и малышей 2013, Лондон, Великобритания, Natural&Organic products Europe, Победитель в номинации «Best face care product» («Лучший продукт по уходу за лицом») премии Beauty Challenger Awards на выставке Beyond Beauty, Париж..

Сибирь – уникальный заповедный регион России, дикая природа которого остается неизменной на протяжении многих столетий. Для того чтобы выжить в столь суровых климатических условиях, сибирские травы и растения синтезируют защитные активные вещества и обладают поражающими антиоксидантными свойствами. Сегодня компания Natura Siberica использует эти удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную. В собственной лаборатории изучаются их уникальные свойства, чтобы добиться максимального эффекта. Также разработчики косметики Natura Siberica проводят исследовательские экспедиции в поисках лучших целебных ингредиентов по уходу за кожей. Продукция отвечает европейским стандартам качества органической косметики, что подтверждено многочисленными престижными сертификатами (ICEA, ECOCERT, COSMOS STANDARD, BDIH). Natura Siberica – это не просто натуральная косметика и не просто косметика на травах. Это первая в России сертифицированная органическая косметика. И она действительно работает.

В Natura Siberica ведется активная социальная политика - помощь малочисленным народам Севера России: создание новые рабочие места в Сибири; с 2012 года активно сотрудничество с Ассоциацией коренных и Малочисленных народов Севера и Дальнего Востока; в 2013 году совместно с Иркутским ботаническим садом запущена программу, благодаря которой в 2018 году будет высажено более 70 тысяч редких растений.