Открытие второго магазина STREET BEAT в Краснодаре

В конце февраля в Краснодаре открылся второй STREET BEAT. Двадцать седьмой магазин сети находится по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр “Красная площадь”. В магазине представлены одежда и кроссовки из новых коллекций брендов Nike, Jordan, ASICSTiger, Vans, adidas, PUMA и многих других.

“2018 год для нас начинается с открытия второго магазина STREET BEAT в Краснодаре. Мы рады, что интерес к кроссовкам как предмету повседневного образа растет во всех городах России, далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В наших силах сделать все возможное, чтобы обеспечить этот интерес лучшими атрибутами спортивного и уличного стиля, поэтому мы будем продолжать открывать магазины STREET BEAT в регионах России”.

— Елена Боровикова, заместитель генерального директора Inventive Retail Group.

STREET BEAT — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, ASICS, adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era и другие. Для постоянных клиентов в STREET BEAT действует бонусная программа.

Федеральная сеть STREET BEAT входит в группу Inventive Retail Group*, насчитывает уже 27 магазинов в 12 городах России. В их число входит: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Уфа и Омск.

Познакомиться с ассортиментом магазина можно на сайте - http://street-beat.ru/