Открытие второй очереди самого крупного в регионе дисконт-центра «Орджоникидзе 11»

23 мая в гостеприимной атмосфере в рамках конструктивного пресс-завтрака состоялось открытие второй очереди крупнейшего модного дисконта в Москве и МО - Орджоникидзе 11 (метро Ленинский проспект, МЦК - площадь Гагарина). На мероприятии выступили руководители и представители модных марок - якорных арендаторов.

Михаил Шепяков отметил, что технические характеристики конструкции соответствуют всем требованиям законодательства и обеспечивают посетителям максимальную безопасность, а дизайнерский интерьер – комфорт и эстетическое наслаждение.

Спикеры ведущих мировых брендов (Familia, Puma, Стокманн, Kfc) в процессе выступления поделились с присутствующими особенностями взаимовыгодного сотрудничества с дисконт-центром «Орджоникидзе 11», предоставив убедительную демонстрационную базу.

Кульминацией встречи стало традиционное перерезание нарядной алой ленты, которую торжественно, под звонкие аплодисменты всех гостей, произвели руководители центра и приглашённые топ-менеджеры.

После реализации второй очереди Дисконт-центр «Орджоникидзе 11» стал самым крупным среди аутлет- и дисконт-центров в Москве и Московском регионе по размеру арендуемой площади (GLA) и на данный момент является лидером в своем сегменте (по данным международной консалтинговой компании CBRE).

Российский рынок аутлет- и дисконт-центров, в ответ на вызовы новой экономической реальности, находится на стадии активного развития.

Покупатели стали более рационально подходить к покупкам, выбирая модные, брендовые вещи, но по разумной цене, поэтому интерес к аутлетам и дисконт-центрам стабильно растет. Сейчас в России 6 аутлетов, общая площадь которых составляет 190 384 кв. м. Можно констатировать, что данный сегмент обладает значительным потенциалом для открытия новых торговых площадок и дальнейшего развития.

Другим примечательным трендом является тот факт, что сегодня жители больших мегаполисов, в том числе Москвы, более взвешенно подходят к вопросам баланса между жизнью и работой, где время является наиболее ценным ресурсом. Это особенно актуально, когда речь идет о времени, потраченном на дорогу. В этой связи, сейчас на первый план выходят торговые объекты, обладающие удобной транспортной доступностью. Эту особенность подчеркивают эксперты, отмечая спад спроса на посещение торговых центров, расположенных за пределами МКАД.

Принимая во внимание значительный спрос покупателей на качественные товары со скидкой и конкурентное преимущество, связанное с расположением (шаговая доступность от станции метро «Ленинский проспект» и МЦК «Площадь Гагарина», внутри ТТК), Дисконт-центр «Орджоникидзе 11» расширяет свои возможности и предлагает дополнительные торговые площади.

Инфраструктура Дисконт-центра «Орджоникидзе 11» соответствует современным требованиям рынка.

Для личных автомобилей предусмотрена наземная парковка, сам центр оснащен всем необходимым для приятного и комфортного, а также долговременного пребывания – кафе, зоны отдыха, современные инженерные системы для создания оптимального микроклимата. Новая дизайнерская концепция позволила органично вписать вторую очередь в ранее существующее торговое пространство и в то же время подчеркнуть возросший статус объекта.

Наличие формата Food & Beverage в европейском варианте позволяет увеличить время нахождения посетителей в Дисконт-центре, а также повышает частоту посещения. Этот формат был хорошо проработан при планировании второй очереди дисконт-центра.

На старте второй фазы была поставлена задача повышения уровня существующего объекта. В результате произошло усиление пула ключевых арендаторов за счет новых более привлекательных магазинов и дополнительных, сильных «якорей». Новых арендаторов ДЦ привлекли высокие потоки посетителей и высокая лояльность к объекту. Дисконт-центр «Орджоникидзе 11» имеет отличную проходимость как в будние, так и в выходные дни.

Сформированный за счет продолжительного нахождения на рынке (свыше 10 лет) покупательский поток дисконт – центра уже составляет более полумиллиона посетителей в месяц.

В первой очереди уже успешно функционируют магазины аутлет- и дисконт-форматов мировых и российских брендов, большое количество спортивных международных брендов таких как Nike, Adidas, Reebok и Puma, а также крупнейший в России дисконт сети «Спортмастер».

Одним из первых во второй очереди открылся off-price-ритейлер Familia, а также магазины дисконт - Milavitsa, Lusio, MAGjeans, Ferlenz, Crocs и другие. В общей сложности откроется 50 новых магазинов.

Среди них известные международные и российские бренды - No One, U.S. Polo, New Balance, Timberland, Geox, STREET BEAT, Levi's, Helly Hansen, Kuchenland, Paolo Conte, Стокманн, Camp David, Bella Kareema, Dr.Koffer. При этом магазины формата дисконт Стокманн, Camp David, Bella Kareema,

Dr.Koffer являются первыми и пока единственными в Москве и придают Дисконт-центру формат «эксклюзивности».

Справочные данные:

•Техническое открытие: 1 марта 2019 года.

•Арендопригодная площадь: вторая очередь - 10 000 кв. м., а вместе с первой очередью составляет 40 000 кв. м.

•Месторасположение: 200 метров – ТТК, 600 метров - метро Ленинский проспект и МЦК Площадь Гагарина, 700 метров - Ленинский проспект.

Спешите посетить ДИСКОНТ-ЦЕНТР «ОРДЖОНИКИДЗЕ 11»! Уверены, Вы непременно станете верным поклонником этого уютного и щедрого аутлета!

Мероприятие посетила: Логинова Татьяна