Открытие выставки ЯНА КАПЛАН: НОВОЕ О ПРИВЫЧНОМ

16 марта в новом концепт пространстве L’appartement на Кузнецком Мосту, 12 прошло открытие выставки прогрессивной художницы Яны Каплан «Новое о привычном». После многочисленных выставочных проектов и закрытых аукционов работы художницы наконец-то оказались в Москве.

В лучших традициях нью-йоркских вечеринок работы Яны Каплан были выставлены в секретном пространстве, на месте которого ранее находилась библиотека. Своей геометрией место дало повод для фантазии: комната с ее огромными эркерными окнами напомнила внутреннее устройство человеческой головы с двумя глазами, наблюдающими за внешним миром. Широко раскрытые глаза с жаждой и интересом рассматривали пешеходную жизнь одной из самых старинных улиц Москвы.

Неслучайно на первом плане творчества Яны — город. Для выхода за плоскость холста художница обращается к мировой традиции уличной визуальной культуры и последовательно формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что иное, как часть стены дома или бетонный забор со своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных объявлений. Такая подчеркнутая реалистичность включает зрителя в знакомый городской ландшафт и делает каждого смотрящего своей частью.

Многослойность в творчестве Яны отразилась и на разноплановости публики: среди гостей можно было увидеть известных галеристов, художников, коллеционеров, светских обозревателей и персон из списка Forbes.

На мероприятие были замечены такие гости как: Мари Коберидзе, Джон Ман, Яна Лапутина, Юлия Пош, Александр фон Буш, Надя Сказка, Матвей Левант (основатель Levant & Partners), Синиша Лазаревич и другие.

Поздравить с открытием выставки художницу прилетели ее близкие друзья диджеи с мировым именем – Tom Glazer и DJ Zombi.

Цикл «Новое о привычном» (2015 — 2017) собран из десятка новелл, условно-ассоциативных композиций на стыке философии, коллажа и живописи. Это творческое осмысление жизни в современном мегаполисе, внимательное исследование уникального и одновременно общего опыта. Каждая картина раскрывает отдельный аспект центральной темы, используя совершенно различные художественные языки, и отображает внутреннее видение художницы данного эмоционального содержимого в момент пережитого.

Выставку можно посетить с 17 по 30 марта ежедневно (с 12:00 до 20.00) по предварительному звонку: +7 963 784 98 57.