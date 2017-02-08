Открытый кастинг «Мисс Россия 2017» пройдет в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

Второй год подряд в «АФИМОЛЛ Сити» проводится открытый отборочный тур Национального конкурса «Мисс Россия». К участию в этом туре приглашены девушки в возрасте от 18 до 23 лет, которые зарегистрировались на портале конкурса (http://missrussia.ru/participate.php) и отвечают ряду дополнительных требований, указанных на официальном сайте.

Кастинг будет состоять из нескольких этапов: регистрация и замеры участниц, фотосессия на бэкстейдже, дефиле перед жюри и церемония награждения девушек, прошедших в следующий тур Национального конкурса.

Регистрация участниц открывается 18 февраля в 13:00. Торжественное дефиле по подиуму начнется в 16:00, а подведение итогов ожидается в 18:30. Жюри выберет победителей отборочного тура, которые получат возможность войти в состав участниц конкурса «Мисс Россия 2017».

Атмосферу на площадке открытого кастинга будет создавать популярная радиостанция LOVE RADIO и известный ведущий Максим Привалов.

В состав жюри открытого кастинга войдут: fashion-редактор журнала StarHit Марина Саяхова; дизайнер Анастасия Задорина; обладательница титулов Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова; победительница конкурса Мисс Россия 2015 и обладательница титула 1-я Вице-мисс Мира 2015 София Никитчук; генеральный директор Национального конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

Стать свидетелем этого красочного шоу сможет любой посетитель «АФИМОЛЛА». Мы ждем вас в центральном атриуме ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» по адресу: Пресненская наб., 2, ст. м. «Выставочная» и «Деловой центр».