Открытый кастинг «Мисс Россия 2018» пройдет в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

Третий год подряд в «АФИМОЛЛ Сити» проводится открытый отборочный тур Национального конкурса «Мисс Россия 2018». К участию приглашены девушки в возрасте от 18 до 23 лет, которые предварительно зарегистрировались по электронной почте casting@missrussia.ru и отвечают ряду дополнительных требований, указанных на официальном сайте.

Кастинг будет состоять из нескольких этапов: регистрация и замеры участниц, фотосессия на бэкстейдже, дефиле перед жюри и церемония награждения девушек, прошедших в следующий тур Национального конкурса.

Регистрация участниц открывается 17 февраля в 13:00. Жюри выберет победителей отборочного тура, которые получат возможность войти в состав участниц конкурса «Мисс Россия 2018». Финалисток открытого кастинга ждут подарки от косметического бренда M.A.C Cosmetics.

Атмосферу на площадке открытого кастинга будет создавать популярный ведущий радиостанции LOVE RADIO - Максим Привалов.

В состав жюри открытого кастинга войдут: ведущие Утреннего шоу «Красавцы» в эфире Love Radio Денис Курочкин и Александр Соколов, обладательница титулов Мисс Россия 2007 и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, 1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова, а также генеральный директор Национального конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

Стать свидетелем этого красочного шоу сможет любой посетитель «АФИМОЛЛа». Мы ждем вас в центральном атриуме ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» по адресу: Пресненская наб., 2, ст. м. «Выставочная» и «Деловой центр».