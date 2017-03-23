Открывая свою яркую индивидуальность с сумкой Ante Kovac

Каждый человек особенный, каждый уникален. Но иногда каждый из нас может не видеть своей уникальности, а иногда подчеркивает не то, что следовало бы. В поиске себя, в ряде экспериментов над собой и своей внешностью можно потерять себя и не найти свою суть. Иногда так сложно найти то, что отражало бы твой внутренний мир, который так хотелось бы показать окружающим и выделить себя из толпы. Но не стоит постоянно размышлять и углубляться в подобные темы, теряя время своей ценной жизни. Нужно лишь оглянуться вокруг, открывать для себя что-то новое, всегда смотреть по сторонам и вдохновляться этим миром, полным удивительных вещей...
Возможно настало время открыть для себя кое-что новое, такого, что вы еще точно не видели и возможно это поможет вам найти свое неповторимое я. Бренд сумок и аксессуаров ручной работы Ante Kovac. Эти сумки несравнимы ни с одним брендом, каждый раз удивляя постоянных и новых клиентов своими идеями. Сегодня в ваших руках может оказаться объемное полотно Альфонса Мухи в виде необычной сумки, а завтра винтажный саквояж с красочной сценой из Алисы в стране чудес. Кажется что фантазия мастеров и художников мануфактуры безгранична, а ведь это действительно так! С каждой коллекцией главный модельер бренда Анна Серегина не перестает экспериментировать и создавать удивительные произведения, сравнимые с настоящим искусством. Только эти произведения искусства не находятся в музее под стеклом, а осязаемы и доступны для каждого человека, ценящего красоту в повседневной жизни.
Расписные шедевры Ante Kovac можно найти не только в интернете, но и в двух бутиках, расположенных в Москве и Екатеринбурге. Помимо самих изделий, каждого посетившего бутики ждут море эмоций и впечатлений, ведь это не просто банальные магазины, где можно купить банальную сумку на каждый день. Произведения и интерьер дышат в унисон и дополняют друг друга, создавая свою неповторимую реальность. Бутик Ante Kovac - это небольшой, волшебный островок искусства в центре современного мегаполиса, где время останавливается, а ваши глаза невозможно будет оторвать от обилия и разнообразия искусных творений талантливой команды бренда.
Бутик Ante Kovac в Екатеринбурге
Бутик Ante Kovac в Москве
В начале февраля бренд представил свою новую женскую коллекцию сумок, вдохновленную творчеством великого мастера Пабло Пикассо. Бутик в Москве открыт уже пол года, а с выходом "Picasso" посетителей этого креативного пространства становится все больше и больше. Витрины бутика украшают необычные саквояжи, сумки и клатчи с изображением знаменитых Девочки на шаре, Жаклин и абстрактной совы, впервые нарисованных Пабло Пикассо, а теперь по-своему воспроизведенных командой Ante Kovac. Художники бренда никогда не копируют картины великих мастеров, они вдохновляются их шедеврами, добавляя в картины свой фирменный, неповторимый стиль. Так произошло и с коллекцией "Picasso", в которой смешались различные стили и направления, комбинации цветов и оттенков, идеи как художников бренда, так и вдохновение пришедшее из картин Пикассо.
Одним из ярких примеров симбиоза творческой идеи мастеров бренда и отличительного стиля Пикассо стала одна из главных героинь коллекции, воображаемая девушка Мерибель, ставшая музой новой коллекции. Эта девушка не пришла из картин Пикассо, хотя ее легко можно спутать с героинями и абстрактными рисунками великого мастера. Художники Ante Kovac впитали неповторимый стиль всем известного кубиста, создав творение, которое вполне могло было быть произведением Пикассо. Тоже самое можно увидеть и в рисунке, изображенном на саквояже "Томные лики", являющимся трибьютом художественному стилю и таланту Пикассо в исполнении художников бренда. Воспевая талант великого маэстро, Ante Kovac произвел на свет цельную коллекцию, в которой каждый найдет частичку своей натуры и личности, подчеркнув свою индивидуальность. Произведения бренда ярки и разнообразны, как и посетительницы и клиентки бутика и каждая из девушек обязательно найдет именно свою сумку от Ante Kovac.
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