Открывая свою яркую индивидуальность с сумкой Ante Kovac

Каждый человек особенный, каждый уникален. Но иногда каждый из нас может не видеть своей уникальности, а иногда подчеркивает не то, что следовало бы. В поиске себя, в ряде экспериментов над собой и своей внешностью можно потерять себя и не найти свою суть. Иногда так сложно найти то, что отражало бы твой внутренний мир, который так хотелось бы показать окружающим и выделить себя из толпы. Но не стоит постоянно размышлять и углубляться в подобные темы, теряя время своей ценной жизни. Нужно лишь оглянуться вокруг, открывать для себя что-то новое, всегда смотреть по сторонам и вдохновляться этим миром, полным удивительных вещей...



Расписные шедевры Ante Kovac можно найти не только в интернете, но и в двух бутиках, расположенных в Москве и Екатеринбурге. Помимо самих изделий, каждого посетившего бутики ждут море эмоций и впечатлений, ведь это не просто банальные магазины, где можно купить банальную сумку на каждый день. Произведения и интерьер дышат в унисон и дополняют друг друга, создавая свою неповторимую реальность. Бутик Ante Kovac - это небольшой, волшебный островок искусства в центре современного мегаполиса, где время останавливается, а ваши глаза невозможно будет оторвать от обилия и разнообразия искусных творений талантливой команды бренда.

Бутик Ante Kovac в Екатеринбурге

Бутик Ante Kovac в Москве

В начале февраля бренд представил свою новую женскую коллекцию сумок, вдохновленную творчеством великого мастера Пабло Пикассо. Бутик в Москве открыт уже пол года, а с выходом "Picasso" посетителей этого креативного пространства становится все больше и больше. Витрины бутика украшают необычные саквояжи, сумки и клатчи с изображением знаменитых Девочки на шаре, Жаклин и абстрактной совы, впервые нарисованных Пабло Пикассо, а теперь по-своему воспроизведенных командой Ante Kovac. Художники бренда никогда не копируют картины великих мастеров, они вдохновляются их шедеврами, добавляя в картины свой фирменный, неповторимый стиль. Так произошло и с коллекцией "Picasso", в которой смешались различные стили и направления, комбинации цветов и оттенков, идеи как художников бренда, так и вдохновение пришедшее из картин Пикассо.



http://www.antekovac.ru/