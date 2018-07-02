Отпуск в комфорте: какую обувь выбрать для отдыха

Сотни вопросов на тему того, куда бы поехать в отпуск, чем заняться в городе, а главное, какой наряд выбрать, уже засели в головах миллионов россиян. Если с первыми двумя еще можно разобраться, прочитав туристические гиды и рейтинги популярных в этом сезоне мест, где лучше и веселее всего отдохнуть, то с последним могут возникнуть проблемы. Выглядеть стильно, при этом не потеряв желанного удобства - задача не из простых. Не важно, летите вы на американский континент, в Азию, Африку или Европу, комфорт - неизменный «модный» атрибут любого отдыха, который необходимо прихватить с собой. Crocs помогут провести заветные дни в удобстве, а заодно расскажут, куда стоит отправиться на рандеву с летом.

Сезон фестивалей и open-air’ов стартовал, а это значит, что сотни крутых мероприятий пройдут по всему миру. Наверное, главное события этого лета – Чемпионат Мира по футболу в России. Уже через неделю пройдут матчи в Сочи и других городах России, а это значит, что пора задуматься, какой look станет наиболее подходящим и по стилю, и по комфортабельности. Так как мероприятие спортивное, каблуки и балетки из гардероба на эти дни точно следует исключить. Лучшим решением станут кроссовки с мягкой подошвой и легкими стельками из коллекции LiteRide, которые помогут сохранить ноги в целости и сохранности. Они не только удобные, но и практичные, поэтому после матча в них же можно легко отправиться на долгую прогулку по набережной Сочи.

Как только ЧМ или интересующие вас матчи подойдут к концу, можно смело отправляться на фестивали и концерты под открытым небом. С 3-го по 9-е июля на Кубе пройдет Праздник огня Fiesta del Fuego. Посетителей будут ждать музыкальные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки, театральные выступления и многое другое. Будучи в атмосфере танцев и веселья, примерьте балетки из коллекции Isabella, чтобы выглядеть элегантно. Ведь в мерцании огней обстановка будет напоминать модный клуб, поэтому обувь должна быть яркая, красивая и, конечно, удобная.

Тем, кто решил передохнуть после Чемпионата Мира и кому Праздника огня оказалось недостаточно, следует посетить крупнейший музыкальный фестиваль Tomorrowland, который пройдет в Бельгии в 20-х числах июля. Огромное количество известных и талантливейших артистов пополнили line-up в 2018 году, что делает мероприятие еще более привлекательным и интересным. Стив Аоки, Оливер Хелденс, Тиесто и многие другие станут хедлайнерами фестиваля в этом году. На такие концерты нужно приходить с правильным настроем, с желанием танцевать часы напролет. Но найти подходящую обувь, в которой вы будете выглядеть стильно и сможете без устали весело провести время на open-air’е – не самая простая задача. В июле в Бельгии ожидаются частые дожди, поэтому необходимо найти легкие резиновые сапожки, например, «челси» Crocs Freesail, которые помогут вам совместить моду и красоту с комфортом, так что мозоли вашим ногам не будут страшны даже во время длинных танцевальных выходных.

В начале августа в Москве пройдет фестиваль «О, да! Еда!», в котором примут участие 100 передовых гастропроектов и 10 зарубежных стритфуд команд. Мероприятие придется по душе и детям, и их родителя, поэтому следует заранее подумать о комфорте и надеть, например, мягкие сабо Crocs из семейной коллекции Rainbow Band. Там же взрослые могут пройти в зону лектория и послушать иностранных спикеров на тему уличной и городской культуры. А дети смогут поиграть на двух детских площадках, которые расположены на территории парка.

Завершить это лето можно культпросветом, которым станет поездка в Нью-Йорк. Невероятное количество музеев и галерей, где проходят самые интересные и популярные выставки, ждет путешественников со всего мира. В знаменитом музее Соломона Гуггенхейма проходят такие выставки и биеннале, как «Искусство в Китае после 1989 года», показ картин известнейшего художника и дизайнера Джозефа Альберса и многие другие. А в Новой Галерее можно будет полюбоваться на немецкое искусство и творения Густава Климта уже с 28-го июня по 3-е сентября. Чтобы обойти все творческие точки Нью-Йорка, потребуется удобная, но при этом красивая обувь. Например, Crocs Leigh могут стать отличным дополнением к вашему образу.

Комфортная обувь – залог хорошего отпуска. Отдыхаете вы на пляже, танцуете ночи напролет на фестивалях и в клубах, гуляете по историческим центрам или посещаете музеи – для каждого вида отдыха должна быть своя подходящая пара. Если соблюдать это простое правило, то можно забыть о мозолях и неприятных ощущениях во время каникул и просто наслаждаться свободным времени.