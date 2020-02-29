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Артем Кузелев

Пьер Дени покидает марку Jimmy Choo и возглавит Coty

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  • 29 Февраля 202023:32
Сюжеты: Jimmy Choo

Генеральный директор Jimmy Choo Пьер Дени оставит свой пост в мае, чтобы стать исполнительным директором косметической марки.

Пьер Дени возглавлял Jimmy Choo последние восемь лет, за это время вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу и помог марке сохранить контрольный пакет акций. В мае 2020-го он покинет бренд, чтобы в начале лета стать главным исполнительным директором косметической компании Coty. Ранее Рьер Дени сотрудничал с LVMH, Christian Dior, Guerlain, Givenchy и John Galliano.

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