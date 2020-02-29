Пьер Дени покидает марку Jimmy Choo и возглавит Coty

Генеральный директор Jimmy Choo Пьер Дени оставит свой пост в мае, чтобы стать исполнительным директором косметической марки.

Пьер Дени возглавлял Jimmy Choo последние восемь лет, за это время вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу и помог марке сохранить контрольный пакет акций. В мае 2020-го он покинет бренд, чтобы в начале лета стать главным исполнительным директором косметической компании Coty. Ранее Рьер Дени сотрудничал с LVMH, Christian Dior, Guerlain, Givenchy и John Galliano.