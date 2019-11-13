Пьерпаоло Пиччоли представил кутюрную коллекцию в Китае

Показ кутюрной капсулы итальянского дома Valentino прошел в Летнем императорском дворце в Пекине.

В Пекине прошло кутюрное шоу капсульной коллекции Valentino Daydream. Событие было приурочено к открытию в Пекине нового флагманского магазина итальянского дома. Локацией для показа стали декорации Летнего императорском дворце, поэтому мероприятие получилось особенно торжественным и красочным.

По дворцу модели прошлись в нарядах, украшенных цветочными принтами и вышивкой, объемными элементами декора, рюшами и пайетками. В качестве главной цветовой гаммы капсулы Пьерпаоло Пиччоли выбрал белый, розовый, красный, зеленый, желтый и золотистый. Что явно намекало на источник вдохновения дизайнера – традиционный китайский костюм. «Мне нравится идея путешествующей коллекции. Идея таких проектов в том, чтобы рассказать о себе в другом месте, а не о том, чтобы приехать и сказать «Это моя интерпретация вашей культуры», – подчеркнул креативный директор дома.