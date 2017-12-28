Paillete by Наталия Гулькина представили коллекцию рождественских варежек на Preparty Christmas Night!

В эти выходные прошло самое веселое событие сезона «Preparty Christmas Night» в известном столичном караоке «FORTEПЬЯНО». В ожидании первой звезды гости заведения от души веселились, подъедали пряничных человечков, пели любимые рождественские песни. Но больше всего они ожидали в честь праздника огромную запеченную идейку от шеф-повара заведения. По-новогоднему порадовали гостей яркие выступления звезд шоу-бизнеса: Наталья Гулькина (экс-солистка легендарной группы «Мираж»), Роман Рябцев (экс - солист группы " Технология") и сказочный DJ SET от Кати Гусевой.

В рамках мероприятия так же состоялся показ коллекции роскошных рождественских варежек от Maison Paillete by Наталия Гулькина. Были на мероприятия и рождественские гадания, и ICE BAR, и снегурочки от кабаре LeRouge, даже отчет времени. Одним словом PreРождество отпраздновали на «Ура»!

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