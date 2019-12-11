Палата моды Италии опубликовала манифест о разнообразии

Национальная палата моды Италии Camera della Moda опубликовала документ Including Deversity с обращением к производителям.

Опубликованный на официальном сайте Camera della Moda манифест содержит десять пунктов, придерживаясь которых, компании из модной индустрии смогут стать более инклюзивности. Полный текст документа можно найти здесь.

Главными его положениями стали такие идеи: «Разнообразие – это актив», «Мода должна слушать и слышать свою аудиторию», «Необходимо сотрудничать друг с другом», «Мода должна воспринимать талант без предубеждений», «Эстетика идет рука об руку с этикой», «Мода способствует изменениям», «Инклюзивность – основа бизнеса», «Технологии для моды – посредник, а не барьер», «Мода бесстрашна», «Нужно быть открытым». Отмечается, что текст манифеста создан профессором моды и костюма школы дизайна Parsons Кимберли Дженкинс.