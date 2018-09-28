Памела Андерсон призвала марку Prada отказаться от меха

Актриса, модель и зоозащитница публично обратилась к Миучче Прада с призывом отказаться от использования натурального меха.

Кроме того, что Памела Андерсон является признанным секс-символом, весь мир знает ее как активного борца за права животных. Будучи почетным членом организации PETA на территории США, Андерсон принимала участие не в одной кампании против использования натурального меха в модной индустрии. Совсем недавно активистка написала открытое письмо Миучче Прада,в котором призвала отказаться дизайнера от меха. При этом Памела подчеркнула, что была разочарована, когда узнала, что итальянский дом моды не следует примеру других авторитетных компаний, а всего лишь сокращает количество используемых шкур.

Официального ответа от Prada все еще не последовало, но мы знаем, что за последний год от натурального меха отказались такие крупные марки, как Burberry, Versace, Tom Ford, Gucci, а также организаторы официальных Недель моды в Финляндии и Великобритании.