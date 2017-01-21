Памела Андерсон снова стала лицом Vivienne Westwood

Британский дом Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood опубликовал кадры из весенне-летней рекламной кампании.

1 / 11 Vivienne Westwood. Весна-лето, 2017





















Кроме моделей, на новых фотографиях Юргена Теллера мы снова можем видеть модель и актрису Памелу Андерсон и самих Вивьен Вествуд и Андреаса Кронтхалера. Съемки кампании проходили на греческих островах в ​​Средиземном море. По признанию фотографа и дизайнеров, локация была выбрана для того, чтобы отобразить немного деревенское настроение весенне-летней коллекции. кроме того, местная природа идеально вписывается в постапокалиптическую концепцию Вествуд, когда люди снова превратились в дикарей-людоедов, главным орудием которых стали камни.