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Артем Кузелев

Памела Андерсон снова стала лицом Vivienne Westwood

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  • 21 Января 201722:13
Сюжеты: Vivienne Westwood, Памела Андерсон (Pamela Anderson), Рекламные кампании

Британский дом Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood опубликовал кадры из весенне-летней рекламной кампании.

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  • Vivienne Westwood. Весна-лето, 2017

Кроме моделей, на новых фотографиях Юргена Теллера мы снова можем видеть модель и актрису Памелу Андерсон и самих Вивьен Вествуд и Андреаса Кронтхалера. Съемки кампании проходили на греческих островах в ​​Средиземном море. По признанию фотографа и дизайнеров, локация была выбрана для того, чтобы отобразить немного деревенское настроение весенне-летней коллекции. кроме того, местная природа идеально вписывается в постапокалиптическую концепцию Вествуд, когда люди снова превратились в дикарей-людоедов, главным орудием которых стали камни.

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