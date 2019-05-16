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Артем Кузелев

Памела Андерсон в каверстори Vogue Czechoslovakia. Июнь, 2019

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  • 16 Мая 201920:11
Сюжеты: Vogue, Памела Андерсон (Pamela Anderson)

Удивительно, но актриса, модель, филантроп и непримиримый борец за права животных впервые попала на обложку Библии моды!

В официальном Instagram объединенной редакции Vogue Czechoslovakia появились три кадра, анонсирующие обложку июньского номера. Главная роль в каверстори на этот раз досталась 51-летней Памеле Андерсон! Как оказалось, актриса, модель, телеведущая, продюсер, филантроп и борец за права животных впервые приняла участие в главной съемке Библии моды. Этот странный факт добавляет интриги вокруг нового номера журнала, который скоро появится в продаже. За создание снимков отвечал немецкий фотограф Дэн Белью.

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