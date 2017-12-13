Памела Андерсон выпустила коллекцию белья

Модель, актриса и эко-активистка дебютировала в качестве дизайнера нижнего белья.

Памела Андерсон предстала в откровенных образах новой рекламной кампании роскошного бренда Coco de Mer. Как оказалось, марка не просто пригласила Пэм к сотрудничеству в качестве модели, но и доверила ей разработку целой коллекции нижнего белья. Капсула получила название Pamela Loves Coco de Mer и, по признанию новоиспеченного дизайнера, вдохновлена гламуром 1950-1960-х годов и образами Брижит Бордо и Софи Лорен.