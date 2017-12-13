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Артем Кузелев

Памела Андерсон выпустила коллекцию белья

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  • 13 Декабря 201713:08
Сюжеты: Памела Андерсон (Pamela Anderson)

Модель, актриса и эко-активистка дебютировала в качестве дизайнера нижнего белья.

Памела Андерсон предстала в откровенных образах новой рекламной кампании роскошного бренда Coco de Mer. Как оказалось, марка не просто пригласила Пэм к сотрудничеству в качестве модели, но и доверила ей разработку целой коллекции нижнего белья. Капсула получила название Pamela Loves Coco de Mer и, по признанию новоиспеченного дизайнера, вдохновлена гламуром 1950-1960-х годов и образами Брижит Бордо и Софи Лорен.

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