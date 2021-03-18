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Артем Кузелев

Пандемия 2020 года принесла марке Hugo Boss убыток в 219 миллионов евро

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  • 18 Марта 202112:46
Сюжеты: Hugo Boss, Covid19

Немецкая компания Hugo Boss AG опубликовала отчет о результатах работы в 2020 финансовом году. Согласно материалам, производитель закрыл отчетный период с чистым убытком в 219 млн евро.

Для сравнения 2019 финансовый год компания закрыла с чистой прибылью в объеме 205 млн евро. Такое резкое сокращение доходов в Hugo Boss связывают с негативным влиянием пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Кроме того, в отчете бренда говорится, что выручка компании сократилась на 33% и составила 1,95 млрд евро. Для сравнения в 2019 году выручка составила 2,88 млрд евро. В четвертом квартале 2020 фингода показатель уменьшился на 29% и составил 583 млн евро.

 
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