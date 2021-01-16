Пандемия не мешает Alexander McQueen развивать розничную сеть

Коронакризис, если не обанкротил модные марки, то заставил большинство из них сокращать персонал и торговые площади, а также закрывать магазины по всему миру. Однако эта тенденция, похоже, не коснулась британского бренда Alexander McQueen. Компания продолжает расширять розничную сеть, делая ставку на рынки Азии, Европы и Северной Америки.

Известно, что последние два года марка открыла новые магазины в 20 городах. В компании сообщают, что в среднесрочной перспективе запланировано открытие новых торговых точек. Ожидается, что число магазинов Alexander McQueen в мире удвоится до 130. Из ближайших планов – открытие большого флагмана на Сент-Оноре в Париже и новый магазин в Лос-Анджелесе.

«Поскольку мир находится в изоляции, а путешествия ограничены, мы чувствовали, что важно продолжать нашу стратегию открытия объектов розничной торговли. И мы уже запланировали значительное расширение нашей розничной сети в большинстве ключевых городов мира, где у нас есть большой потенциал для привлечения местной или региональной клиентуры», – отмечает главный исполнительный директор Alexander McQueen Эммануэль Гинцбургер.

В компании также подчеркнули, что открытие магазинов – это способ установить связь с местными сообществами: «Людям также нужно чувство общности, спокойствия и целеустремленности. Физический опыт в магазине определенно может принести положительные эмоции».