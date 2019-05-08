Паоло Роверси станет автором нового календаря Pirelli

Знаменитый итальянский фотограф посвятит фотосессию истории Ромео и Джульетты.

Создатели легендарного календаря Pirelli объявили, кто станет фотографом в этот раз. Снимки для каталога 2020 года создаст итальянец Паоло Роверси, извеcтный по портретам знаменитостей и рекламным кампаниям ведущих модных марок. Сайт WWD сообщает, что съемки пройдут в Вероне, а сюжетная линия календаря будет строиться вокруг истории Ромео и Джульетты.