Парад блондинок покорил столицу

В параде, состоявшемся в день Международного праздника блондинок и возглавляемом русской Барби Татьяной Тузовой, приняло участие сто девушек. Участницам парада блондинок 31 мая холодная погода не помешала пройти по Арбату в туфлях на каблуках и замечательных платьях вместе с барабанщицами, аниматорами и двойниками знаменитостей. Главный спонсор мероприятия – оздоровительный центр Олега Шадского – вручил участницам сертификаты на посещение оздоровительного центра. Всем красавицам вручили букеты ароматных роз, воздушные шары и многочисленные подарки. Организовано это мероприятие певицей Татьяной Тузовой. Девушки приняли участие в забеге на шпильках, покатались на лимузинах и кабриолетах. Дети из многодетных семей, которые участвуют в проекте «Марафон талантов Studio», присоединились к артистам. Зрители с удовольствием наблюдали за манекен челленджем и двойниками Аллы Пугачевой, Шуры, Майкла Джексона и других знаменитостей, принявшими участие в параде.