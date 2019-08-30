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"Парад - Шапо" в парке Сокольники 7 сентября 2019

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  • 30 Августа 201922:21
Сюжеты: CHAPEAU

7 сентября 2019 г. в Москве в парке Сокольники состоится Первый Международный "Парад-Шапо" - шляпный карнавал с участием мастеров в сфере декоративно - прикладного искусства из регионов РФ и народных моделей.

Парад- Шапо - это шляпный карнавал, шествие по парку в различных шляпах, конкурс- показ шляп с московской символикой "Москва- Шапоглавая" и концерт художественной самодеятельности.

Организаторами Парада Шапо являются:
- компания "Кордон" и генеральный директор компании - Игорь Шевченко,
- проект "Народный карнавал" Ирины Гончаровой
- компания головных уборов "Дамский шик" - основатель компании- Ольга Махова
- главный редактор журнала ТРИш -Лариса Котова

На "Параде - Шапо" участникам представится возможность продемонстрировать свои оригинальные шляпы в карнавальном формате. Поучаствовать в конкурсе на лучшую московскую шляпу "Москва - Шапоглавая". А также посмотреть оригинальный концерт из номеров, подготовленных народными моделями (т. е. непрофессиональными артистами) и детскими коллективами.

В карнавале примут участие народные модели, ремесленники, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, семейные, детские, театральные, спортивные коллективы и даже собаки!

Вход бесплатный!!!

Для участия в карнавале вам просто нужно прийти 7 сентября в парк Сокольники- в оригинальной ШЛЯПЕ!

Начало карнавального шествия в 13- 00

Приходите на первый московский шляпный карнавал "Парад Шапо" - будет весело!

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