Парфюмерия Le Secret от "Домашний"

Le Secret du Charme - Секрет очарования.Женское очарование – больше, чем просто красота. Это великая тайна, разгадка которой подвластна только истинной женщине. Разгадав ее, женщина виртуозно использует это знание на протяжении всей жизни. Она окружает себя преданными поклонниками, обезоруживая их своей яркой индивидуальностью. Искренняя улыбка, магнетический взгляд и завораживающий голос – главные секреты ее притягательного очарования. Корзина спелых фруктов – подобно истинному искушению цветущего райского сада, в притягательном аромате которого – острота и свежесть лимона, сладость сока наливных яблок и медовых груш. Все это упоительное благозвучие окутано мягкой ароматной дымкой сандала и мадагаскарской ванили с томными аккордами амбры и мускуса.

Le Secret du Luxe - Секрет роскоши- Роскошная женщина – кто эта дама, на которую устремлены восхищенные взгляды? Она совсем рядом, но в то же время недосягаема. Она затмевает все и всех своей ослепительной красотой и изящными манерами. Она уверена в себе, естественна и непринужденна. Ей не нужно притворяться и играть роль. Зачем? Ведь она и так идеальна! Секрет роскошной женщины - в легкости, с которой она живет.

Аромат роскошной женщины открывается легким, словно ее улыбка дуновением утреннего бриза, свежестью прохладного чая с лимоном и нежным прикосновением невесомой пудры.

В сердце композиции целый ковер из лепестков розовых пионов, которыми усыпан путь блистательной красавицы. В элегантном шлейфе аромата - мускус и благородные оттенки кедра и ладанника.

Что может быть прекраснее любви? Любовь окрыляет, вдохновляет и наполняет жизнь смыслом. Во имя любви свершаются великие дела, покоряются самые недосягаемые вершины, создаются прекрасные произведения искусства. Любовь рождается вместе с нами и живет в нас, и все что от нас требуется, это просто дарить ее друг другу. В этом и есть самый главный секрет любви.

Сердце аромата - роскошный белоснежный букет из жасмина и гардении под вуалью сладкой ванили и терпкого мускуса.