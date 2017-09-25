Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Марина Дид

Парижский автобус Cop.Copine

  • 15
  • 0
  • 25 Сентября 201717:55
Несерьезный принт с рисунком крохотных автобусов на карминовом или петролевом синем украшает рубашки и бомберы легендарного парижского бренда Cop.Copine - одна из этих моделей из новой коллекции, на днях поступившей в российские магазины и на сайт www.copcopine.ru, способна добавить особенный шарм базовому образу этой осенью. Рубашка будет хороша с юбкой-солнцем в складку, также представленной в коллекции, а бомбер с контрастным воротником стоит накинуть на плечи в дополнение к паре синих джинсов или платью.   Как и всегда, Cop.Copine следит, хотя и не слишком пристально, за последними тенденциями, предпочитая им легкую французскую иронию и nonchalant elegance в авторских принтах креативного директора марки Мари Жо Оливейра.
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru