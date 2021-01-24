Парижский дом Chanel анонсировал подкаст о модной индустрии

Глобальный руководитель отдела искусств и культуры компании Chanel Яна Пил сообщили о запуске домом проекта Chanel Connects. Он будет иметь формат подкаста на официальном YouTube-канале марки и расскажет об актуальной ситуации в модной индустрии и перспективах ее развития.

На данном этапе известно, что проект Chanel Connects включит восемь эпизодов общей продолжительностью порядка трех с половиной часов. В ходе дискуссий создатели и приглашенные участники смогут обсудить и осветить самые интересные вопросы. К участию будут привлечены деятели современной культуры, в их числе, например, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, актриса Тильда Суинтон, музыкант Фаррелл Уильямс и режиссер Лулу Ван.