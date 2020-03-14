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Артем Кузелев

Парижский дом Chanel ввел новую должность

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  • 14 Марта 202021:40
Сюжеты: Chanel

Теперь и французской марки появился арт-консультант, которым стала Яна Пил, ранее возглавлявшая художественную галерею Serpentine.

В доме Chanel объявили о введении в штатное расписание новой должности. Теперь у марки появился консультант по вопросам искусства и культуры. На новом посту дебютировала Яна Пил, которая последние три года являлась главным исполнительным директором лондонской арт-галереи Serpentine. В парижской марке Пил займется продвижением взглядов, репутации и влияния Chanel как бренда и компании во всем мире, а также будет расширять работу дома с представителями арт-сообщества и перезапустит культурные программы марки.

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