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Артем Кузелев

Парижский дом Chloé расстается с креативным директором

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  • 08 Декабря 202010:28
Сюжеты: Chloe

Французскую марку покидает главный дизайнер Наташа Рамсей-Леви.

После трех с половиной лет сотрудничества Наташа Рамсей-Леви покидает пост креативного директора Chloé. На данный момент марка не сообщила о том, кто станет преемником Рамсей-Леви, как и причины расставания дома и дизайнера.

Наташа Рамсей-Леви заняла пост креативного директора Chloé в 2017 году, когда модный дом расстался с Клэр Уэйт Келлер. До этого Рамсей-Леви работала над женскими коллекциями Louis Vuitton.

 
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