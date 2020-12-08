Парижский дом Chloé расстается с креативным директором

Французскую марку покидает главный дизайнер Наташа Рамсей-Леви.

После трех с половиной лет сотрудничества Наташа Рамсей-Леви покидает пост креативного директора Chloé. На данный момент марка не сообщила о том, кто станет преемником Рамсей-Леви, как и причины расставания дома и дизайнера.

Наташа Рамсей-Леви заняла пост креативного директора Chloé в 2017 году, когда модный дом расстался с Клэр Уэйт Келлер. До этого Рамсей-Леви работала над женскими коллекциями Louis Vuitton.