Парижский дом Sonia Rykiel окончательно закрывается

Увы, руководству компании не удалось найти достойного инвестора.

Представители французского дома Sonia Rykiel сообщили о решении окончательно закрыть марку. Источник авторитетного отраслевого издания The Business of Fashion подчеркнул, что компании не удалось найти достойного и надежного инвестора. Единственным претендентом на покупку дома оказалась компания семьи Леви, занимающаяся строительством и медициной. Однако суд отклонил этот вариант. В ближайшее время легендарный бренд прекратит существование.