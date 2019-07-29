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Артем Кузелев

Парижский дом Sonia Rykiel окончательно закрывается

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  • 29 Июля 201920:10
Сюжеты: Sonia Rykiel

Увы, руководству компании не удалось найти достойного инвестора.

Представители французского дома Sonia Rykiel сообщили о решении окончательно закрыть марку. Источник авторитетного отраслевого издания The Business of Fashion подчеркнул, что компании не удалось найти достойного и надежного инвестора. Единственным претендентом на покупку дома оказалась компания семьи Леви, занимающаяся строительством и медициной. Однако суд отклонил этот вариант. В ближайшее время легендарный бренд прекратит существование.

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