Парижский дом Sonia Rykiel возвращается в новом формате

Бизнесмены Эрик и Мишель Даяны рассказали о том, что ждет французскую марку в ближайшем будущем.

Основатели онлайн-площадки Showroomprive и новые владельцы бренда Sonia Rykiel сообщили, что в ближайшем будущем марка сосредоточиться на развитии и укреплении позиций в социальных медиа. Эрик и Мишель Даяны намерены работать новой для марки аудиторией. В июле 2020 года будет запущен новый сайт Sonia Rykiel, кроме того, бренд начнет сотрудничать с инфлюенсерами и отраслевыми школами. Кроме того, марку ждет демократизация цен, это будет по-прежнему люкс, но более доступный.

Бизнесмены также подчеркнули, что Sonia Rykiel – это не просто бренд: «Соня Рикель выступала за женские права, независимость, позитивное отношение и динамику. Все эти ценности защищает современная молодежь. Мы убеждены, что после кризиса это будет еще более актуально, потому что потребители захотят обратиться к брендам с историей, с качественными вещами, с которыми они могут идентифицировать себя. Когда вы надеваете Sonia Rykiel, это что-то о вас говорит».