Парижский Музей моды при поддержке Chanel

При поддержке дома моды и мэрии Парижа Дворец Гальера станет первым постоянным Музеем моды во Франции.

Парижский Дворец Гальера и сегодня часто называют музеем моды за то, что его команда организовала и провела множество временных выставок, посвященных легендарным модельерам. На днях же стало известно, что у Дворца Гальера появится постоянная экспозиция, что сделает его официальным Музеем моды. Проект будет реализован при поддержке мэрии Парижа, лично мэра Анны Идальго и дома моды Chanel.

В официальном заявлении говорится, что галерея площадью почти 700 квадратных метров расположится в переоборудованном подземном пространстве музея. В стенах Salles Gabrielle Chanel («Залы Габриэль Шанель») можно будет увидеть экспозицию, посвященную истории моды от XVIII века до наших дней. Коллекцию составят 200 тысяч экспонатов, среди которых не только одежда, но и аксессуары, фотография и другие объекты.