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Proenza Schouler (44)
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Артем Кузелев

Парни из Proenza Schouler запускают еще одну линию

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  • 05 Сентября 201716:05
Сюжеты: Proenza Schouler

Дизайнерский дуэт Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса анонсировал выход дебютной коллекции их второй линии.

Американская марка Proenza Schouler продолжает удивлять. Сначала парни поменяли локацию показов, переехав в Париж, а теперь объявили о запуске второй линии. Новая марка Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса получила название White Label и будет представлена уже в ноябре этого года. Как предварительно сообщают дизайнеры, линейка будет иметь повседневный характер: в нее войдут футболки, деним и другие вещи в духе кэжуал. 

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