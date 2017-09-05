Парни из Proenza Schouler запускают еще одну линию

Дизайнерский дуэт Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса анонсировал выход дебютной коллекции их второй линии.

Американская марка Proenza Schouler продолжает удивлять. Сначала парни поменяли локацию показов, переехав в Париж, а теперь объявили о запуске второй линии. Новая марка Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса получила название White Label и будет представлена уже в ноябре этого года. Как предварительно сообщают дизайнеры, линейка будет иметь повседневный характер: в нее войдут футболки, деним и другие вещи в духе кэжуал.