Парные браслеты-унисекс от UNOde50 ко Дню святого Валентина

Новые модели парных браслетов UNOde50 предлагают избавиться от надоевших стереотипов и штампов: идентичные браслеты-унисекс представлены в нескольких цветах – золоте, серебре и матово-черном – впервые использовано покрытие рутением. Украшения символизируют единство душ, при этом подчеркивая уникальность каждой личности, выделяют своего обладателя из толпы и подходят для ежедневной носки.

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С 3 по 28 февраля разместите в инстаграм фотографию вас и вашей второй половинки в парных браслетах UNOde50, отметив хештеги #genderless #iamunode50 #unode50russia. 28 февраля будет выбрана фотография, лучше всего передающая стиль и дух бренда.

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