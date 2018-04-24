Пастельные вещи в летней коллекции SIAMMSIAMM

Российский бренд SIAMMSIAMM презентовал летнюю коллекцию 2018.

Новинки уже представлены в шоурумах бренда и интернет-магазине SIAMMSIAMM. В коллекцию вошли однотонные летящие платья, хлопковые костюмы, платья-пальто, рубашки-оверсайз, летние плащи и льняные баски.



Цветовая гамма — пастельные оттенки желтого, мятного, голубого, которые сочетаются с яркими принтами и футуристичным блеском отдельных моделей.



