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Пастельные вещи в летней коллекции SIAMMSIAMM

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  • 24 Апреля 201815:14

Российский бренд SIAMMSIAMM презентовал летнюю коллекцию 2018.
Новинки уже представлены в шоурумах бренда и интернет-магазине SIAMMSIAMM. В коллекцию вошли однотонные летящие платья, хлопковые костюмы, платья-пальто, рубашки-оверсайз, летние плащи и льняные баски.


Цветовая гамма — пастельные оттенки желтого, мятного, голубого, которые сочетаются с яркими принтами и футуристичным блеском отдельных моделей.

 

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