PATRIZIA PEPE ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ FLY BAG

Символами, вдохновившими Patrizia Pepe на создание сумки Fly, стали независимость и непокорность женской натуры, сформировав характерный силуэт модели и дополнив игрой материалов, сделав её стильной и яркой фигурой осеннего сезона.

Знаковая деталь - Fly, название которой уже несёт в себе идею свободы, объединяет все вариации новой it-bag и поблескивает, отражая свет, на клапане сумки. Модель создана для активной и современной женщины, которая не остается незамеченной: она носит яркие, но в то же время утилитарные аксессуары.

Флагманом сезона является черная стёганая модель, также доступная в нежном бежевом и ярко-красном оттенке. Элегантность силуэта подчеркнута мягкостью телячьей кожи и диагональной прострочкой, которую украшает трехмерный логотип Fly, а золотистый ремень-цепочка, идущий в комплекте, позволит носить сумку не только как клатч, но и на плече, а также как кросс-боди.

Fly – это комбинация рок-настроения с городской элегантностью, идеальный баланс дизайна и функциональности: внутри найдется место для всех предметов первой необходимости, а универсальность модели сделает ее незаменимой для коктейлей и особых случаев.