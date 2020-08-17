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Заболотская Мария Леонидовна

PAUL & JOE: за закрытой дверью, но не молча

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  • 17 Августа 202010:34

Пребывание в четырёх стенах стало для нас возможностью для вдохновения и роста. Софи Мешали, креативный директор французской марки Paul & Joe, всегда ценившая уникальность и мастерство крафтового исполнения, открыла для себя страсть к красивой посуде ручной работы, и создала свою коллекцию совместно с итальянской гончарной компанией Позитано основанной в 1948 году в местечке с одноименным названием. Каждый предмет создается вручную опытными мастерами, и украшается  изображениями животных, которые являются традиционными символами удачи.

Соскучились по солнцу, пляжам, красочным пейзажам? Благодаря этой коллекции Софи перенесёт  вас в ностальгическое путешествие на побережье живописного городка Амальфи. В этом ярком наборе оживают теплые воспоминания об отпуске в Италии, и мы надеемся, что он принесет счастье и солнечные оттенки в вашу повседневную жизнь!

Коллекция посуды выпущена лимитированным тиражом и доступна с середины июля фирменных магазинах Paul & Joe и на официальном сайте www.paulandjoe.com

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