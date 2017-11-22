Печатное издание She’s Mercedes – лауреат премии «Женщина имеет значение»

На днях в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялся первый Всероссийский форум и премия «Женщина имеет значение», лауреатом которой стала марка Mercedes-Benz в категории «Культура и искусство» за проект в области популяризации образа успешной женщины.

«Женщина имеет значение» - это первая премия в России, которая всерьез занялась поиском и освещением перспективных проектов и практик, нацеленных на работу с женщинами, с их достижениями и стремлениями. Права женщин – настоящий тренд, который все чаще затрагивается в наше время. В последние десять лет количество женщин, занимающих руководящие должности в компаниях, растет с каждым днем.

Марка Mercedes-Benz была отмечена за глобальную инициативу She’s Mercedes, запущенную в сентябре 2017 г. в России. She’s Mercedes – это статьи и онлайн-сообщество, увлекательные мероприятия, новые предложения, советы по управлению автомобилем, которые разработаны специально для женщин. Данная инициатива создана для вдохновения и объединения женщин, их поддержки в желании раскрыть свой потенциал.

Печатное издание She’s Mercedes распространяется среди официальных дилеров Mercedes-Benz и по индивидуальной рассылке, также созданы страницы в соцсетях:

https://www.facebook.com/shesmercedesrussia/

http://instagram.com/shesmercedesrussia