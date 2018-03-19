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Адамас

Пелагея на весеннем празднике в «Адамас»

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  • 19 Марта 201822:35

Пелагея оценила коллекцию «Адамас» весна-лето 2018, в которой ей больше всего приглянулись украшения с изумрудами, бриллиантами и полудрагоценными камнями, провела автограф-сессию и пообщалась с поклонниками. Певица отметила, что все образы для выступлений и для повседневной жизни подбирает сама. На мероприятии она появилась в романтичном нежно-голубом платье-халате от Ulyana Sergeenko с цветочным принтом.

Особое внимание Пелагея уделила, конечно же, теме драгоценностей. Она рассказала, что в последнее время все украшения ей дарит муж, хоккеист Иван Телегин, и связано это со значимыми для них событиями. Когда родилась их дочь Таисия, Иван преподнес Пелагее роскошное кольцо с бриллиантами, которое стало для певицы самым любимым. И всем мужчинам Пелагея посоветовала последовать его примеру — чаще радовать прекрасных девушек приятными сюрпризами и подарками.  

Гости праздника могли также принять участие в розыгрыше подарочных карт «Адамас» и изящных серебряных и золотых подвесок и получить консультацию блогера-ювелира Александра Мамонтова. Кроме того, в этот день всех покупателей ждали приятные скидки до 70%.

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