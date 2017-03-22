Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче

Режиссер и продюсер Райан Мерфи объявил, кто исполнит одну из заглавных ролей в новом сезоне проекта «Американская история преступлений».

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» по-прежнему вызывает большой ажиотаж. Известно, что в этом сезоне проекта зрители смогут увидеть историю убийства Джанни Версаче, однако до вчерашнего дня это было единственной доступной информацией. Ранее сообщалось, что роль Донателлы Версаче достанется Леди Гаге, однако из-за плотного рабочего графика поп-звезда отказалась от участия в съемках. Сам Мерфи вчера также опроверг слухи: «Мы запланировали сделать большую историю, съемки должны продлиться пять месяцев, поэтому, боюсь, наши графики просто не совпали бы. Но я очень хочу поработать с ней в будущем». Также Райан добавил, что заветная роль достанется Пенелопе Крус.