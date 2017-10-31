Пенка для умывания без силиконов и парабенов от MIXIТ

Клубничная пенка для умывания Strawberry Cleanser великолепно очищает и заряжает кожу живой энергией. Клубника стимулирует выработку клеточного стройматериала - коллагена, чем улучшает кровообращение, шиповник тонизирует, избавляет от токсинов и борется со старением, семена граната способствуют увлажнению, ликвидируют покраснения и восстанавливают липидный барьер. А питательный компонент – масло оливы – снабжает эпидермис микроэлементами для построения клеточных мембран. И все это в воздушной пенке с приятнейшим клубничным ароматом.

Пенкой можно пользоваться каждый день – это самый деликатный способ очищения кожи, к тому же она не содержит ни капли силиконов и парабенов. Необходимо нанести достаточное количество пенки на влажное лицо, 1-1,5 минуты мягко помассировать кожу пальчиками, затем хорошенько смыть водой.

Приобрести ароматную пенку для умывания Strawberry Cleanser можно в одном из магазинов MIXIT, а также на сайте mixit.ru.