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Косметика и парфюмерия (454)
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KiraPerova Perova

Пенка для умывания без силиконов и парабенов от MIXIТ

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  • 31 Октября 201715:37
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Клубничная пенка для умывания Strawberry Cleanser великолепно очищает и заряжает кожу живой энергией. Клубника стимулирует выработку клеточного стройматериала - коллагена, чем улучшает кровообращение, шиповник тонизирует, избавляет от токсинов и борется со старением, семена граната способствуют увлажнению, ликвидируют покраснения и восстанавливают липидный барьер. А питательный компонент – масло оливы – снабжает эпидермис микроэлементами для построения клеточных мембран. И все это в воздушной пенке с приятнейшим клубничным ароматом.

 

Пенкой можно пользоваться каждый день – это самый деликатный способ очищения кожи, к тому же она не содержит ни капли силиконов и парабенов. Необходимо нанести достаточное количество пенки на влажное лицо, 1-1,5 минуты мягко помассировать кожу пальчиками, затем хорошенько смыть водой.

 

Приобрести ароматную пенку для умывания Strawberry Cleanser можно в одном из магазинов MIXIT, а также на сайте mixit.ru.

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