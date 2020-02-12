PERFECT MATCH: UNOde50 представляет новую коллекцию украшений ко Дню Святого Валентина

Испанский бренд ювелирных изделий UNOde50 представляет новую коллекцию украшений Perfect Match — 21 модель в золоте и серебре, изготовленных специально ко Дню всех влюбленных.

В коллекцию вошли кольца, ожерелья, серьги, запонки и браслеты, выполненные вручную испанскими ювелирами в лучших традициях марки. Изделия в форме спичек украшены насыщенно красными элементами, подчеркивающими пылкость чувств и безграничность любви. Для бренда это первый опыт использования эмали в украшениях. Каждое украшение дополнит ваш образ и станет отличным подарком себе и второй половинке ко Дню Святого Валентина.

Коллекция уже доступна во всех магазинах марки в Москве и Санкт-Петербурге, а также на официальном сайте unode50.ru.