Вход
ADV



Интересно
UNOde50 (33)
Все сюжеты
Semkov Arnold Alexandrovich

PERFECT MATCH: UNOde50 представляет новую коллекцию украшений ко Дню Святого Валентина

  • 145
  • 0
  • 12 Февраля 202011:27
Сюжеты: UNOde50, День Святого Валентина

Испанский бренд ювелирных изделий UNOde50 представляет новую коллекцию украшений Perfect Match — 21 модель в золоте и серебре, изготовленных специально ко Дню всех влюбленных.

В коллекцию вошли кольца, ожерелья, серьги, запонки и браслеты, выполненные вручную испанскими ювелирами в лучших традициях марки. Изделия в форме спичек украшены насыщенно красными элементами, подчеркивающими пылкость чувств и безграничность любви. Для бренда это первый опыт использования эмали в украшениях. Каждое украшение дополнит ваш образ и станет отличным подарком себе и второй половинке ко Дню Святого Валентина.

Коллекция уже доступна во всех магазинах марки в Москве и Санкт-Петербурге, а также на официальном сайте unode50.ru.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru