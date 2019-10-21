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Артем Кузелев

Перформанс Рика Оуэнса прошел в Центре Помпиду

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  • 21 Октября 201910:43
Сюжеты: Rick Owens

В парижском арт-пространстве состоялось авангардное шоу американского дизайнера.

В рамках ярмарки современного искусства в парижском Центре Помпиду прошел перформанс Рика Оуэнса You x Art x Centre Pompidou. В авангардном шоу дизайнера приняли участие рэпер Томми Кэш, художник Дэвид Дивайн, дрэг-квин Кристина и другие. Участники акции превратились в живые статуи и проводили перформансы у произведений искусства, а также предметов мебели марки Rick Owens. Выручка от продажи билетов традиционно была пожертвована на пополнение коллекции Национального музея современного искусства.

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