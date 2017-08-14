Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Первая сезонная коллекция от дома Ralph & Russo

  • 22
  • 0
  • 14 Августа 201715:54

Этой осенью британский кутюрный бренд представит свою дебютную коллекцию в формате прет-а-порте.

На днях британская кутюрная марка Ralph & Russo поделился инфорацией, что примет участие в Неделе моды в Париже. Здесь в середине сентября дизайнеры Майкл Руссо и Тамара Ральф представят свою первую коллекцию прет-а-порте. Модельеры добавили, что и в сезонной линейке бренд останется верным своему фирменному стилю и наследию. Чтобы увидеть все собственными глазами, остается дождаться шоу, которое состоится 15 сентября.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru