Персонажи «Фантастических тварей» в Академии re:Store.

Встречайте, Максим Костенко — молодой художник-самоучка родом из Подольска. Не имея профессиональной академической базы, Максим проделал огромный творческий путь от вэб дизайнера до концепт художника в кино. Сейчас Максим является внештатным художником DreamWorks. Свою творческую карьеру Максим начал еще в 2009 году. В самом начале его работы представляли из себя миниатюрные иллюстрации-иконки, которыми он делился со своими подписчиками в личном блоге. Позже артдиретор Лондонской студии спецэффектов заметил Максима и пригласил на кинопроект.. Так и начался рост Максима как концепт художника. Среди выдающихся работ Максима — создание существ для фильма Криса Уэджа «Монстр траки», а также работа в качестве концепт-художника серии фильмов «Фантастические твари» и «Детектив пикачуб», который выйдет в 2019 году. Стоит отметить, что



Академия re:Store приглашает Максима Костенко в свой лекторий уже не первый раз. В прошлом году художник большого кино стал спикером на лекции, где рассказал, как шла работа над образом Камуфлори из фильма «Фантастические твари и где они обитают», серебристого орангутанга с большими печальными черным глазами и длинной, шелковистой, серебристой шерстью.



Если вы живете в Москве, приходите по адресу: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).



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