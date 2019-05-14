Перспективы роста: Минпромторг России провел образовательный семинар для специалистов лёгкой промышленности

В Москве в Marriott Royal Aurora состоялся двухдневный образовательный семинар для руководителей и представителей предприятий российского легпрома, направленный на формирование и развитие профессиональных экспортных компетенций. Семинар организован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, федеральных и региональных департаментов Сбербанка, крупнейших консалтинговых компаний и ведущих предприятий отечественного легпрома, российские и зарубежные спикеры.

«Мы впервые проводим такую сессию. Наличие управленческих, финансовых и правовых компетенций очень важно для ведения честного бизнеса и формирования здоровой конкуренции на рынке, и я рад, что предприятия, которые принимают участие в этом мероприятии, относятся к нему со всей внимательностью и продолжают совместную работу по тем проблемным вопросам легпрома, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – рассказал директор Департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгений Рыжов.

Для выявления перспектив роста в рамках семинара были обозначены итоги работы индустрии 2018 года, проанализированы лидирующие подотрасли, а также определены актуальные тренды и угрозы. По мнению экспертов, основными проблемами остаются высокие ставки кредитования бизнеса, высокая арендная плата в торговых сетях, недостаточное количество квалифицированных кадров, незаконный оборот товаров.

Несмотря на то, что отрасль на сегодняшний день находится на особом счету у государства и имеет большие возможности финансирования, предприятия индустрии испытывают трудности при получении кредитных денежных средств и реализации инвестиционных проектов, так как одним из главных факторов является корректное заполнение необходимой документации и соблюдение всех правил предоставления пакета документов. Этот вопрос, а также детальный порядок обработки заявок и новейшие разработки в сфере электронного документооборота были рассмотрены спикерами сессии на примерах актуальных успешных кейсов, реализуемых Сбербанком и организациями, входящими в его группу компаний.

В рамках мероприятия состоялось награждение ведущих предприятий легкой промышленности за вклад в развитие отрасли. Обладателями награды стали: АО «Русская кожа», ООО «БТК Текстиль», ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «Гекса - нетканые материалы», ОАО «Донецкая Мануфактура М», ООО «Праймтекс», АО «Ивановоискож», ГК «Чайковский текстиль», ОАО ХБК «Шуйские ситцы».